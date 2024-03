Milazzo Film Festival, grande attesa in città per l’arrivo di Banfi e Riondino. Ieri l’esibizione di Bentivoglio

Grande attesa in città per l’arrivo di Lino Banfi e Michele Riondino. Aeroporto di Catania già preso d’assalto dalla gente che spera di poter scattare una foto o conquistare un selfie con gli attori. I due artisti infatti sono gli ospiti d’eccezione di questa terza giornata della decima edizione del Milazzo Film Festival.

Ieri, intanto, Fabrizio Bentivoglio ha incantato il teatro Trifiletti. Un’ora e mezza di spettacolo in cui l’attore ha portato in scena l’anteprima del suo monologo “Piccolo almanacco dell’attore”. Poco prima con la stampa ha parlato della sua carriera e ha ringraziato Mario Sesti, direttore artistico insieme a Caterina Taricano del Milazzo Film Festival, per avergli dato questa opportunità. «Non era prevista questa mia esibizione. E’ un piccolo esperimento che ha “creato” Mario – ha detto – il testo riguarda l’attore, figura che è protagonista di questa edizione del Festival».

Poi parla del successo. «Affermarsi – confessa – o avere successo è un incidente di percorso che inevitabilmente succede se si fanno bene le cose. Il lavoro ben fatto paga. Quando, bisogna vedere. Bisogna aspettare molto. Però paga».

Ieri grande successo anche per le mattinate con le scuole gestite dagli organizzatori del Giffoni Film Festival.

Ecco il programma di oggi:

Ore 16: Concorso internazionale di cortometraggi – proiezione delle opere selezionate:

Note (Italia) di Jean Carlos Gonzalez – 14’54”

The Mesaure of a man (Italia) di Alessandro Panza – 4’40”

ARcTICHOKE – A mermaid not a punk (Italia) di Salvatore Rocco – 14’

Happy Song (Italia) di Yuri Santurri – 12’

Notti d’estate / Summer nights (Italia) di Riccardo Cannella – 14’

Libero – the rhythm of my life (Italia) di Maurizio Rigatti – 15’

Pasta and Test Score (Taiwan) di Stanley Xu – 6’

OSAS (Italia) di Gabriele Gravagna – 15’

Hi grandpa (Polonia) di Aleksander Pakulski – 12’31”

Ore 18: “L’allenatore nel pallone”, di Sergio Martino (Italia – 1984 – 98’).

Sarà presente Lino Banfi

Ore 19.45 “Porca puttena: Che grande attore! “- Incontro con Lino Banfi. A seguire consegna dell’“Excellence acting award”

Ore 20.30: “Il ragazzo del mondo” – Incontro con Michele Riondino. A seguire consegna dell’“Acting award”

Ore 21 “Palazzina LAF”, di Michele Riondino (Italia – 2023 – 99’). Sarà presente il regista

L’ingresso è gratuito fino ad esaurimento posti.