Una soluzione per risolvere le problematiche della viabilità sulla SS 113 che attraversa i Comuni di Milazzo e San Filippo del Mela, a cominciare da Botteghelle.

Stamattina, su iniziativa dell’assessore regionale alle Infrastrutture Alessandro Aricò, si è tenuto a Palermo il tavolo tecnico tra i due comuni tirrenici alla presenza dei vertici regionali di Anas.

Sono stati definiti i profili tecnico-procedurali per affrontare e risolvere il problema viario ed è stato concordato un sopralluogo a breve termine per poi dare il via alla progettazione esecutiva.