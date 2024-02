Una App che, tra le prime in Italia, utilizzerà anche un sistema di assistenza all’utente con l’intelligenza artificiale.

Tra le innovazioni saranno presentate le sezioni che permetteranno ai giovani di interagire col mercato del lavoro e per l’ambiente e la sostenibilità.

L’app che propone contenuti completamenti rivoluzionati rispetto al passato, punta a fornire servizi sulle attività istituzionali e sulla città, informazioni in tempo reale su guasti, disservizi, eventi e avvisi di emergenze di protezione civile, oltre a permettere la comunicazione diretta tra il cittadino e l’amministrazione e gli uffici comunali.

Verranno presentati mercoledì prossimo in sala giunta i servizi innovativi presenti nell’App per smartphone e tablet “Città di Milazzo”.

Arriva l’app “Città di Milazzo”. News, lavoro per i giovani, comunicazioni con l’intelligenza artificiale

