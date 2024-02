Milazzo, allerta arancione prevista per oggi. Temporali e vento di maestrale

Allerta arancione prevista per la giornata di oggi in tutta la provincia di Messina (e in grossa parte dell’isola) a causa del maltempo che già da diverse ore ha colpito parte della fascia tirrenica.

L’allerta lanciata dal dipartimento della Protezione civile regionale impone un livello operativo di “preallarme”. Previste piogge da sparse a diffuse, anche a carattere di rovescio o temporale.

La ventilazione soffierà moderata o forte di maestrale a partire dal pomeriggio. Mari mossi, tendente al molto mosso il Tirreno.