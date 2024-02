Il sindaco Pippo Midili riguardo il maltempo, con un post sulla sua pagina Facebook, comunica alla cittadinanza la situazione a Milazzo. E attacca l’Autorità Portuale. Al Comune è stato attivato il Coc.

«Abbiamo appena chiuso l’asse Viario In Uscita nella zona San Paolino. Come sempre allagamenti di ritorno nelle zone che vanno da San Pietro a Via Kennedy, Botteghelle e San Paolino. Oltre ad altre zone della Piana. Chiuso anche all’altezza della Silvanetta per allagamento della via Tonnara. Tutto il personale del Comune è per strada a cercare di limitare le tante problematiche. Tra i muri di recinzioni alzati senza alcun criterio nel tempo dall’Autorità Portuale e le tante deficienze del sistema di raccolta delle acque della nostra città i guai continuano.

Abbiamo realizzato un progetto per il convogliamento delle acque di tutta la zona periferiche della città e siamo in attesa che qualcuno decida che è il momento di finanziare questa opera. Diversamente saremo condannati a subire i guasti di una situazione climatica che continua a peggiorare.

Il nostro impegno è massimo per oggi e per ottenere quanto dovuto per risolvere questa situazione ultra 50ennale della nostra città. Intanto utilizziamo la macchina o altri mezzi solo per necessità»