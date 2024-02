Chiuso l’accesso dall’asse viario verso San Paolino. La strada è intransitabile a causa del maltempo. Il forte temporale di stanotte ha causato allagamenti in tutta la città proprio in questo momento sta per essere attivato il Coc (Centro Operativo Comunale) al Municipio di MIlazzo. Da via Acqueviole alla via Kennedy. E come sempre succede anche la zona di San Paolino il cui accesso alla strada principale è stato chiuso. Chiusura anche per la via Tonnara. Ma anche il centro cittadino ha subito danni.

Da stamattina la Polizia Locale sta cercando di gestire la viabilità e controllare tutte le zone della città. Molte strade al momento sono impraticabili.

Danneggiata dal temporale anche la Bretella del Mela che collega Milazzo con Barcellona

IN AGGIORNAMENTO