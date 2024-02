Riscuote subito un grande successo il progetto “Colazione in Biblioteca”, l’iniziativa che si svolgerà all’interno della biblioteca comunale di palazzo D’Amico rivolta alle scuole primarie cittadine e ideata dall’assessore Lydia Russo.

«Per non deludere i piccoli lettori che non hanno trovato posto il 9 marzo – fa sapere l’assessore alla Pubblica Istruzione – abbiamo deciso di aggiungere una nuova data all’evento che sarà sabato 16 marzo. Ringrazio tutti per la grande partecipazione».