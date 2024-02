All’Asd Volley 96 arriva lo psicologo dello sport Marco Italiano. Una figura sempre più presente in ambito sportivo per curare gli aspetti motivazionali e per promuovere un clima di crescente benessere e fiducia negli atleti in modo da migliorarne le performance.

Marco Italiano ha conseguito un master in Psicologia dello sport ed è presidente in carica della Consulta Regionale Siciliana della Fipsis (Federazione Italiana Psicologi dello sport). Nel suo curriculum vanta importanti esperienze di collaborazione con società professionistiche, tra cui quella con la Reggina, squadra di calcio che all’epoca militava nel campionato di Serie B.

《Avvalersi – scrive la società sportiva milazzese – delle competenze e della professionalità di Marco è un valore aggiunto per una società che si dimostra attenta alla persona e non solo al risultato, a conferma del percorso di crescita intrapreso. Per essere i migliori non basta il fisico: serve la testa e noi ci affidiamo ad un professionista esperto, serio e disponibile》.

《Ho accettato di collaborare con l’Asd Volley 96 – confessa lo psicologo – perché attratto dalla crescita esponenziale in termini sportivi e qualitativi che l’ha portata a diventare un importante punto di riferimento sportivo e sociale. La grande attenzione riservata non solo alle prime squadre femminili e maschili, ma anche e soprattutto al settore giovanile ne sono una prova tangibile. Sarò lieto di offrire il mio supporto, mettendo a frutto le esperienze maturate finora nel mondo del calcio, sia professionistico che dilettantistico, negli sport individuali e nel contesto cestistico. Ho avuto il piacere di confrontarmi con professionisti come Nicola Amoruso, Giovanni Di Lorenzo e Gaetano Gebbia, fino allo storico ex ct della nazionale di pallavolo maschile Julio Velasco, uno dei primi trainer a credere nell’importanza della psicologia nello sport. Spero di cominciare a tracciare un percorso, insieme alla società, che possa essere utile per la crescita non solo sportiva ma anche personale dei tesserati》