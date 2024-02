Innovazione e attenzione al proprio tempo, nel desiderio, sempre precipuo, di fornire risposte adeguate alla propria utenza e servizio al territorio, per l’istituto Majorana, polo formativo strategico per la crescita umana e professionale, lo sviluppo di nuove competenze e la formazione continua e permanente.

Passare dalla teoria dei libri alla messa in pratica nella realtà, grazie a casi concreti di studio e alla presentazione dei notevoli progressi fatti registrare negli ultimi anni dalla messa a punto di nuove tecniche di analisi scientifiche, quali kit analitici sempre più sofisticati, affidabili e sensibili nell’individuazione di tracce biologiche microscopiche, talvolta invisibili, o dell’esistenza di relazioni biologiche fra diverse persone, arricchirà l’esperienza educativa degli studenti e, concretamente, fornirà loro ulteriori, concreti strumenti ed elementi per avvalorare un percorso di studi oltremodo professionalizzante.

Negli ultimi anni si è assistito ad un sempre maggior coinvolgimento delle discipline scientifiche nel contesto investigativo e, tra esse, la biologia occupa un ruolo fondamentale. «La comprensione – commenta il dirigente scolastico Bruno Lorenzo Castrovinci – del processo forense e del ruolo dei biologi e dei naturalisti nella risposta ai quesiti investigativi, nei crimini contro la persona, contro il patrimonio naturale e nei crimini ambientali, è importante nel percorso formativo di uno studente anche in un’ottica di inserimento lavorativo»

“Il biologo e la genetica forense ” è il tema al centro del seminario che il 26 febbraio, nell’Aula Magna dell’Istituto Tecnico Tecnologico “Ettore Majorana” di Milazzo, sarà trattato da Salvatore Spitaleri , specialista in Scienze Forensi.

