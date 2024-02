Il trasloco è cominciato mercoledì scorso . Adesso i vigili sono negli ex locali, al piano terreno del Municipio, dove c’era l’assessorato ai Servizi Sociali che, a sua volta è stato trasferito all’interno del Comune.

A tal proposito il Comune informa che in attesa del trasferimento delle linee telefoniche è stato attivato il numero 3481333408 che potrà essere utilizzato per le segnalazioni dalle 7.30 alle 21.

Completato oggi il trasloco della sede della Polizia Locale di Milazzo . Il comando è già operativo a palazzo dell’Aquila di via Francesco Crispi . Mancano da definire solo i dettagli tecnici come la linea telefonica e il collegamento dei computer che verranno ripristinati da martedì 27 febbraio.

