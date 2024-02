Domenica alle 12,10, subito dopo la messa domenicale, si terrà la cerimonia di inaugurazione della nuova piazza Pozzo e del parco inclusivo presente al suo interno nella frazione Santa Marina.

I lavori sono finanziati dallo Stato nell’ambito del Fondo di sviluppo e coesione per le infrastrutture sociali e oltre a riqualificare la piazza hanno permesso di realizzare uno spazio inclusivo per il gioco e l’aggregazione sociale in un ambito urbano.