Nelle scorse settimane si sono svolti i primi tre spettacoli del cartellone, dedicati rispettivamente alle musiche dei Beatles, al Flamenco (con artisti spagnoli, venuti per l’occasione da Siviglia) ed al Tango, proposto da un quartetto strumentale e da due straordinari ballerini argentini.

Lo spettacolo si svolgerà, come sempre, al Teatro Trifiletti di Milazzo, con inizio alle 20.30.

Ad esibirsi sarà il “ Quartetto Mercadante ”, composto da Rocco Debernardis (clarinetto), Giampaolo Caldarola (sassofono), Francesco Sette (percussioni) e Leo Binetti (pianoforte), che si avvale anche della collaborazione di Nicola Debernardis per quanto riguarda la parte dedicata a video e immagini.

Sarà l’occasione per ascoltare le colonne sonore di Nino Rota (tratte dai films Il Padrino, Amarcord, La dolce vita, Otto e mezzo), Ennio Morricone (C’era una volta in America, Playing love, C’era una volta il West, L’estasi dell’oro, Giù la testa, Nuovo Cinema Paradiso), Nicola Piovani (Buongiorno Principessa, La vita è bella), assieme ad altre celebri musiche quali Malafemmena, Le avventure di Pinocchio ed una Alberto Sordi story.

Domani, venerdì 23 febbraio è in programma il quarto appuntamento dal titolo “ Le Colonne sonore del Cinema italiano ”, spettacolo che prevede anche – assieme alla parte musicale – la proiezione dei principali films che ormai fanno parte della storia del cinema.

