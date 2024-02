“Colazione in biblioteca”, il progetto dell’assessore Lydia Russo per i bambini di Milazzo

«Voglio abituare i giovani alla lettura e soprattutto far conoscere agli alunni della scuola primaria la biblioteca proprio perché non sono abituati a frequentarla». Questo l’obiettivo dell’assessore alla pubblica istruzione, Lydia Russo che ha promosso “Colazione in biblioteca”, iniziativa rivolta alle scuole primarie dei tre comprensivi cittadini.

Un modo per far apprezzare il libro, leggendo cose interessanti e non noiose che alla fine portano all’allontanamento dalla lettura. “Colazione in biblioteca” si caratterizzerà per incontri con gli autori e letture mirate. I bambini faranno colazione in biblioteca, poi grazie a lettori volontari ascolteranno le letture ad alta voce.

Il progetto avrà inizio il 9 marzo all’interno della biblioteca comunale “Zipe” di palazzo D’Amico dalle 9,30 alle 12 e, da programma; si alterneranno momenti di lettura ad attività ludiche.

«E’ necessario sensibilizzare alla lettura le giovani generazioni, a cominciare dai bambini piccoli e in questo senso abbiamo intenzione di proseguire con le iniziative, di concerto con le scuole – ha dichiarato l’assessore Lydia Russo – che ha ribadito come quella del 9 marzo, sarà solo la prima di altre date dedicate ai bambini e alla lettura»