Giovedì 22 febbraio, alle 8.30, è in programma all’istituto Leonardo Da Vinci di Milazzo il seminario di presentazione del progetto nazionale di Marevivo “Nauticinblu” 2024. Il progetto coinvolge diciassette istituti nautici in Italia, di cui sette in Sicilia, due in Spagna e uno in Grecia, con l’obiettivo di sensibilizzare e formare i futuri professionisti del mare.

Il progetto NauticinBlu da sette anni promuove la conoscenza della conservazione e dello sviluppo sostenibile del mare e delle sue risorse.

La “Blue Economy” parte dall’educazione nelle scuole, consentire alle future generazioni, protagoniste della transizione ecologica, di poter disporre delle conoscenze per gestire al meglio i nostri oceani e trarre i massimi benefici possibili avendo rispetto contemporaneamente dell’equilibrio dell’ecosistema marino.



L’educazione alla sostenibilità è sempre più un tema centrale nella nostra società che si trova ad affrontare importanti sfide per le quali non esiste una soluzione unica, ma una strategia globale da conoscere e diffondere soprattutto tra i banchi di scuola.