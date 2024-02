Il settore Patrimonio del Comune di Milazzo ha pubblicato l’avviso per la locazione temporanea di una porzione del compendio immobiliare denominato “ex Stazione Ferroviaria” da destinare ad area di parcheggio pubblico e privato, nelle more della definizione del procedimento di riqualificazione urbanistica per la realizzazione del Parco “Tra i mari”.

Il Comune, in esecuzione ad una delibera di giunta municipale, intende procedere dunque alla locazione degli immobili in questione, a carattere temporaneo e condizionata all’immediato rilascio degli stessi una volta che saranno mutate le condizioni tecniche ed amministrative finalizzate alla riqualificazione dell’area, senza alcun onere per l’Amministrazione, assegnando a tali aree la destinazione d’uso a parcheggio, con possibilità di predisporre al loro interno stalli a pagamento per pullman ed eventuali ulteriori servizi complementari.

L’area in questione è pari a mq 4.450 del compendio immobiliare di più ampie dimensioni, esteso circa mq 27.010, costituente l’ex scalo merci della vecchia stazione di Milazzo, ormai di proprietà comunale, con accesso da Piazza Marconi.

Oltre al piazzale direttamente accessibile dalla viabilità principale e dotato dei servizi essenziali (acqua, luca, allaccio alla rete fognaria) e presenta una consistenza immobiliare caratterizzata da aree parzialmente attrezzate e ricoperte da vegetazione e in parte occupate dai binari costituenti il vecchio rilevato ferroviario. Sono poi presenti due piccoli manufatti utilizzabili a magazzino/ufficio.

L’immobile è utilizzato e utilizzabile come parcheggio pubblico e privato.

L’aggiudicazione andrà a chi presenterà la migliore offerta al rialzo per la locazione del bene. Il canone annuale determinato dall’Ufficio Patrimonio del Comune ammonta ad € 24.564,00.