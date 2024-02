Dopo aver partecipato, per il secondo anno consecutivo, al Festival di Sanremo come pizzaiolo ufficiale adesso David Gitto sbarca in Rai e su La 7. E lo fa portando avanti un progetto. Quello di far conoscere Milazzo e la sua cucina. «Parteciperò a breve a queste due trasmissioni (“Pizza Doc” e “L’ingrediente Perfetto”) – confessa – e quello che voglio è far scoprire Milazzo e la sua bellezza paesaggistica. Durante queste trasmissioni nazionali avrò la possibilità di far vedere non solo il mio locale ma anche la mia città. Voglio far conoscere la mia pizza e la cucina delle nostre zone ma anche dove lavoro in modo da portare nuovi turisti a Milazzo. E voglio farlo proprio adesso che l’amministrazione sta puntando tanto su questo settore»

Intanto oggi è stato ricevuto oggi a Palazzo dell’Aquila dal sindaco Pippo Midili.

Il giovane ha consegnato al primo cittadino la divisa di “Casa Sanremo” raccontando poi la sua esperienza all’interno di questa location esclusiva che ha ospitato diversi eventi paralleli alla 74esima festival della canzone italiana e dove quotidianamente venivano accolti, cantanti, vip e addetti ai la-vori.

«Un’esperienza esaltante – ha detto Gitto, dialogando col primo cittadino – che ti dà la possibilità di incontrare e conoscere artisti e personaggi del mondo dello spettacolo (ha preparato anche una pizza ad Amadeus), ma anche impegnativa visto che preparavamo una media di mille pizze al giorno».

David Gitto sogna in grande. «Ho un altro progetto – conclude – vorrei far esibire questa estate in Marina Garibaldi, magari per la festa patronale, uno degli artisti di Sanremo. Ho già preso qualche contatto. Organizzare un evento fatto di musica e show cooking»