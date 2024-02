Progetto Cittadinanza e Legalità, premio nazionale per la media Garibaldi. Video su Giuppy Tusa

Un’altra vittoria nazionale per l’Istituto Comprensivo Primo nel Progetto di Educazione alla Cittadinanza e alla Legalità, in memoria delle Vittime del Dovere, nell’anno scolastico 2022/2023.

Il concorso di idee “Vittime del Dovere nella Costituzione: Art. 4 – Il Lavoro è diritto e dovere“, rivolto alle scuole secondarie di primo e secondo grado di tutto il territorio nazionale, è stato un’opportunità unica per celebrare il valore del lavoro e per promuovere i principi fondamentali della nostra Costituzione ed ha visto vincitrice la classe II C della scuola Garibaldi con il video multimediale dedicato a Giuppy Tusa vittima del lavoro.

Il lavoro realizzato dai ragazzi, dalle docenti Maria Grazia Caliri, Loredana La Fauci, Carmelo Biondo docente di architettura scenica e grazie alla collaborazione della signora Adele Chiello Tusa, è stato scelto come vincitore tra tante eccellenti proposte provenienti da ogni angolo del nostro amato Paese.

Questo risultato è il frutto dell’impegno, della creatività e della dedizione degli studenti e dei docenti coinvolti nel progetto.

La cerimonia di premiazione è in programma alla Camera dei Deputati, Palazzo Montecitorio, il 25 marzo, alle 10.30.