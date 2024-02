SANTA LUCIA DEL MELA. Inaugurata la scuola di via Roma di Santa Lucia del Mela. L’edificio scolastico, da diversi anni in disuso, è stato rinnovato e riconsegnato alla comunità luciese e da martedì prossimo sarà occupato dai bambini della scuola dell’infanzia.

《È stata davvero una gioia per tutti noi essere riusciti a far rinascere la vecchia scuola di via Roma – commenta il sindaco Matteo Sciotto – Un risultato importante ottenuto con perseveranza, passione ed un grande impegno. Generazioni di luciesi rivivono ricordi ed emozioni passate. Sento il dovere di ringraziare tutti coloro che hanno reso possibile questo fondamentale passo avanti nella costruzione di un futuro migliore per i nostri piccoli cittadini》