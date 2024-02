《Siamo consapevoli – dice la Cettina Orefici presidente dell’associazione – di quanto sia necessario ridisegnare una nuova società in cui i giovani possano svolgere un ruolo di autentico protagonismo sulla base di principi e valori laici e cattolici ancorati alla Costituzione. Come diceva, Carlo Cattaneo “Educazione” e “istruzione” sono i due principi cardine su cui definire un itinerario di formazione che porta l’individuo singolo e l’intera società a pensare un futuro migliore. Quindi, la politica è chiamata a dare conto e a rispondere».

Alla sua seconda uscita, dopo quella dell’11 dicembre 2023 sul tema “povertà educativa minorile”, l’Associazione La Magnolia Aps, affronta una problematica attuale: “La politica? I giovani preferiscono stare in disparte”.

