“Quando il saggio indica la luna con un dito, lo stolto guarda il dito. Quanto mai di attualità quando non si vuole comprendere le ragioni di un disagio fatto di ore ed ore di attesa al pronto soccorso, mesi di ritardo per prestazioni specialistiche, condizioni al limite della praticabilità nei reparti per cronica carenza di personale”

Il nuovo comunicato del Coordinamento di Centro Sinistra di Milazzo punta il dito contro l’amministrazione comunale.

“Le tremila firme – continua – già raccolte elevano con un grido di dolore che deve essere ascoltato. I rappresentanti istituzionali, a cominciare dal sindaco di Milazzo, hanno mostrato tutta l’inadeguatezza a ricoprire un ruolo da cui dipende, in maniera preponderante, anche la salute dei cittadini. Chi crede di esorcizzare con puerile ironia, la capacità di un movimento che è sorto nelle coscienze dei cittadini delusi dalle promesse, infuriati dai disservizi, minacciati nella stessa salute, avrà presto delle amare definitive sorprese, travolto da una valanga di firme. Continuiamo la raccolta delle adesioni nel leale confronto con i nostri concittadini.

“La crisi della sanità pubblica anche nel nostro territorio costringe i più indigenti a rinunciare a curarsi. Riteniamo sia comunque fondamentale ringraziare il personale sanitario nei diversi ruoli che si prodigano giornalmente nei reparti e nei servizi territoriali per dare risposte in tempi brevi agli ammalati e ai loro familiari”