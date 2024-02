Va in archivio il “Carnevale del Mare” promosso dall’Amministrazione comunale in collaborazione con alcune associazioni e privati che hanno risposto all’appello del sindaco Pippo Midili e degli esperti Lucia Scolaro e Franco Russo. E va in archivio con un bilancio positivo.

Partecipazione e momenti di grande gioia, spensieratezza e festa per tutta la comunità hanno caratterizzato le tre giornate dell’evento.

Sul podio, il “Galeone dei pirati” della parrocchia del Sacro Cuore, capitanato da padre Dario Mostaccio, seguito dal carro “Olimpo in festa” dell’associazione “La Fenice”. Al terzo posto la scuola di musica “La chiave del ritmo” di Davide Nastasi, con il quadro “un mare di note”, mentre una menzione speciale è stata attribuita all’Arlecchino di Stefano De Luca.

«La macchina organizzativa – scrive padre Dario Mostaccio – è partita poco più di venti giorni fa, questo a conferma che quando si uniscono le forze si raggiungono buoni risultati. Milazzo ha tante potenzialità, facciamo tesoro di questa bella esperienza. Desidero ringraziare tutti i parrocchiani che hanno accettato l’invito e si sono adoperati per unirsi attraverso il tema scelto. Un sentito ringraziamento a Mauro Andaloro per averci fornito il mezzo e il luogo per preparare il nostro Galeone. E a chi lo ha allestito: Ciccio, Carlo, Saro, Pippo, Salvo (per parte strutturale) Maria Luisa e Teresa (per i tendaggi e le cuciture), a Michelangelo per il progetto, a Roberto per la musica e alle ragazze che hanno animato. Un plauso all’amministrazione comunale per l’organizzazione e per il desiderio di dare identità e continuità al nascente carnevale cittadino. Grazie a Lucia Scolaro per la tenacia sostenuta dalla grande capacità organizzativa. Anche se ci è stato attribuito il primo premio crediamo sia giusto condividerlo con tutti coloro che hanno creduto in questa manifestazione e hanno deciso di parteciparvi in maniera propositiva»

Ex aequo gli altri bellissimi quadri realizzati da: Scuola ballo Anna Carroccio con “l’acqua del mare”, Dream dance con “il mondo marino”, Mu.ma con “dalla munnizza alla biddizza”, Diamond dance con “oceania”, Quii in teatro con “le maschere della commedia dell’arte”, Istituto comprensivo 2 con “i marinai”, la banda musicale Mascagni con “le meduse” e l’associazione Borgo antico di Enzo Paci.

«Una promessa mantenuta – spiega Lucia Scolaro, esperta del sindaco Pippo Midili per i grandi eventi – nata dalla richiesta del mondo dell’associazionismo, dei giovani, delle parrocchie, delle scuole di ballo che hanno risposto dimostrando che c’è una città viva, civile ed energica, che ha voglia di aggregarsi per vivere momenti di serenità e di festa. Quattrocento, le persone impegnate direttamente nei vari quadri, che sono riusciti a coinvolgere in modo strepitoso tutta la città. E ha poca importanza chi è salito sul podio, perché hanno vinto tutti. Ha vinto l’entusiasmo, la condivisione e la capacità di fare squadra”. Lucia Scolaro ha voluto ringraziare i dirigenti comunali, la Polizia locale, la Croce Rossa, la Protezione civile, l’esperto Franco Russo, la dipendente Melania Merrina, l’Area Marina Protetta.

Soddisfazione è stata espressa anche dal sindaco Pippo Midili, che con un post di ringraziamento ha dato appuntamento al Carnevale 2025.