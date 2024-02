Truffa a una coppia di anziani milazzesi. Entrano in casa e portano via duemila euro

Truffa a una coppia di anziani milazzesi. Il fatto è accaduto ieri sera quando due pensionati sono stati contattati telefonicamente da un uomo che, presentandosi come avvocato dei figli, comunicava che il nipote aveva avuto un incidente stradale mortale e che la situazione era degenerata con all’arresto di più componenti della famiglia.

L’uomo che, in compagnia di un complice, si è poi presentato nell’abitazione della coppia chiedeva una somma di denaro, sempre in qualità di legale dei figli, per far scarcerare i familiari.

La cifra richiesta è stata di quattro mila euro. Duemila euro è invece quello che i coniugi milazzesi hanno ceduto sopraffatti dalla situazione che non gli ha lasciato possibilità di scampo.

Una truffa studiata nei minimi dettagli e già messa in atto altre volte anche se non a Milazzo. I due uomini al momento della telefonata, infatti, si trovavano già sotto casa e per tutta la durata della conversazione con gli anziani hanno tenuto il telefono occupato in modo che nessuno potesse chiamare aiuto.

Già da ieri sera sono partite tempestivamente le indagini da parte dei Carabinieri di Milazzo che, dopo aver ascoltato la testimonianze delle vittime, hanno avviato le attività di ricerca dei truffatori.