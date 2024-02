Problematiche che l’anno scorso erano state portate alla luce dal consigliere di opposizione Damiano Maisano con tre interrogazioni che non hanno mai avuto risposta.

La ditta si è aggiudicata nel marzo 2021 l’appalto per garantire il servizio di igiene cittadino (raccolta e smaltimento dei rifiuti) compresi gli interventi di pulizia degli arenili e dei terrapieni nel periodo estivo. Servizio, valutato in 150 mila euro annui, che a detta del settore “Ambiente e territorio” del Comune sarebbero carenti fino a portare alla risoluzione parziale del contratto.

Risolto il contratto d’appalto relativo alla pulizia delle spiagge con la ditta Caruter di Brolo. La decisione presa dal Comune di Milazzo è per gravi inadempienze per cui è stata applicata una penale pari a quasi 83 mila euro.

Questo sito utilizza cookies per migliorare la tua esperienza di navigazione. Accetta

Privacy & Cookies Policy

wpDiscuz

Insert

Giornale on-line registrato presso il Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto (Me) n.77/2012 - Direttore responsabile: Rossana Franzone

Redazione: Via Cristoforo Colombo – 98057 Milazzo (Me) Tel: 338/8395650

Mail: redazione@oggimilazzo.it PEC: amministrazione@pec.oggimilazzo.it

Partita Iva: 03270240835 Cod. Fiscale: 92026000833

Iscrizione al Roc n. 30561

Associazione Oggi Milazzo Sede: via Cristoforo Colombo – 98057 Milazzo (Me)

Provider: Aruba spa, Località Il Palazzetto, 4 – 52011 Bibbiena(Ar)

Le foto usate nel sito sono in parte riprese da internet, quindi ritenute di pubblico dominio. Qualora l’autore ritenesse la loro presenza lesiva dei suo diritti, dopo una comunicazione alla mail redazione@oggimilazzo.it, verranno subito rimosse.