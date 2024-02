«Il Pronto Soccorso dell’Ospedale di Milazzo è un punto di riferimento importante per tutto il territorio e il suo mantenimento nella stessa cittadina, all’interno dei reparti ex Psichiatria, in attesa dei lavori di ristrutturazione dei locali è da salutare con soddisfazione».

A dirlo è il segretario generale della Cisl Messina, Antonino Alibrandi, che nel corso di tutta la vertenza che ha riguardato la sanità della fascia tirrenica messinese ha sempre sottolineato la strategicità del Pronto Soccorso mamertino per una zona ad alta densità industriale.



«Da quanto emerso – continua Alibrandi – i lavori miglioreranno la funzionalità del Pronto Soccorso e del presidio sanitario e una volta conclusi resteranno a supporto di tutta l’attività di assistenza. Migliorare il livello quantitativo e qualitativo della sanità sul territorio è, da sempre, uno dei nostri obiettivi. Come il sindaco Pippo Midili, abbiamo preferito e preferiamo lavorare in silenzio, mantenendo l’interlocuzione con i soggetti preposti a trovare soluzioni per portare risultati tangibili e concreti per cittadini, lavoratori, anziani e siamo convinti che le istanze da noi portate sui tavoli istituzionali abbiano contribuito a comprendere quanto il Pronto Soccorso di Milazzo sia importante per tutto il comprensorio».