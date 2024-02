Preoccupano a Milazzo una serie di furti che, nell’ultima settimana, si sono registrati nella Piana e in particolare nella frazione di Santa Marina. Un passa parola di episodi che è finito anche sui social. A lanciare l’allarme una cittadina che su Facebook, il 9 febbraio, ha voluto avvertire i suoi vicini di casa

«Vorrei avvisare tutti i paesani di Santa Marina e dintorni che stanotte hanno rubato dentro le macchine. Fate attenzione! Sembra sia passato un uomo sul monopattino, e di casa in casa entrava nei cortili privati cercando di aprire le macchine e i garage. Controllate!!! Mi sono arrivate altre notizie… gli uomini in questione sembra siano due, bianchi. Stavano cercando di entrare in una casa di via Feliciata. Se avete avuto brutte visite anche voi, fate denuncia. Tutti sanno ma dai Carabinieri non risultano denunce».

In realtà, a quanto pare, alla caserma dei Carabinieri di Milazzo alcune denunce sono arrivate e sembrerebbe che siano già partite le indagini per individuare l’uomo responsabile del reato.

Si tratta in ogni caso di furti di poca entità e messi in atto prevalentemente di notte

A chiedere attenzione su questi episodi è stato anche Antonino La Rosa che ha contattato le testate giornaliste cittadine per segnalare quanto accaduto.