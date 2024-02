Completati gli interventi di ricostruzione della parte crollata (adesso si procederà al rifacimento delle tombe danneggiate) al cimitero si procede con le altre opere previste nel piano di manutenzione straordinaria.

I lavori in corso, alcuni dei quali ormai quasi finiti sono la sistemazione sia dell’immobile del custode, all’ingresso principale, sia della parte relativa all’ingresso secondario che sarà messo in sicurezza per permettere anche l’accesso agli anziani.

Nel frattempo verrà attrezzata l’area dove sono stati realizzati altri 120 loculi progettati e finanziati dall’Amministrazione.

In tal senso, la Soprintendenza di Messina – come riferito dall’assessore ai Lavori pubblici, Santi Romagnolo – ha reso l’autorizzazione paesaggistica relativamente ai lavori di completamento delle opere. Seguiranno altri interventi programmati di manutenzione.