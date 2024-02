Google torna a Milazzo, al Castello l’evento “GEG on Tour – Italia”. Ecco il programma

Promosso da Google Educator Groups, organizzato con il patrocinio del Comune di Milazzo e dell’USR ambito territoriale di Messina, e grazie all’ITT Ettore Majorana, già scuola ospitante della precedente edizione, torna a Milazzo “Geg on Tour Italia” in programma giorno 16 febbraio al Castello.

Tra le varie iniziative questa tappa comprenderà una tavola rotonda con la presenza di esperti nel campo dell’educazione. Attraverso riflessioni e discorsi ispiratori si punterà a fornire ai partecipanti strumenti e idee pratiche per innovare e migliorare le proprie pratiche pedagogiche da applicare con gli studenti di oggi.

Componente essenziale dell’evento sarà, soprattutto, la serie di workshop interattivi condotti da membri dello staff di GEG Italia. Dall’apprendimento personalizzato con Google Workspace fino all’utilizzo didattico dell’intelligenza artificiale, saranno tante le tematiche che si avrà l’occasione di approfondire.



L’inizio dei lavori è fissato alle con la registrazione degli iscritti. Seguiranno dalle 14,30 i saluti istituzionali del sindaco Pippo Midili, del Provveditore Stello Vadalà, e del Dirigente Scolastico dell’ITT Majorana, Bruno Lorenzo Castrovinci, e quindi una tavola rotonda dal titolo: “Google education: ideare il futuro della formazione europea” alla quale parteciperanno: Emanuele Pozzi, Responsabile Google for Education Italia, Floriana Pizzulli, leader GEG Italia, Giuseppe Corsaro, formatore già ospitato in occasione della presente edizione, Lucia Scolaro, dirigente scolastico dell’IISS Galileo Galilei di Ostiglia, Aldo Cammara, manager di Inprogress, Massimo Chillemi, docente della scuola ospitante.