Continua il ciclo di serate organizzate all’Eolian Milazzo Hotel. In programma per sabato 17 febbraio c’è “Dinner inThe Dark” l’innovativo format del maestro sensoriale Anthony Andaloro uno dei quattro unici Blind Chef al Mondo, Ambasciatore Identitario. Premiato dall’Unesco nel 2017 con il titolo di “Quality Food”, nominato nel 2019 con il titolo di “Chef Ambassador della Solidarietà”.

Sarà una cena a quattro mani con lo shef dell’Eolian Massimo Milano

Un’avventura magica, un’immersione in un mondo inusuale ma fantastico, concepito non solo per deliziare il palato, ma anche per incantare l’anima.

«La nostra sala – spiega il direttore Marco Falletta – sarà avvolta da una luce soffusa, illuminata da candele che creeranno un’atmosfera magica e intima. I commensali saranno bendati, ignari del menu che verrà loro proposto, rendendo l’esperienza ancora più misteriosa e coinvolgente. La selezione musicale, curata esclusivamente dal maestro Andaloro, accompagnerà ogni momento della serata con note emozionali che completeranno l’atmosfera surreale»

L’evento verrà condotto da Paola Parisi, show girl e conduttrice, che vi intratterrà con la sua verve e il suo carisma.

«Questo evento – conclude Falletta – è pensato per tutti, indipendentemente dalla vista, e offre un’esperienza unica che va al di là delle aspettative tradizionali»

