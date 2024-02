Per andare incontro alle famiglie colpite dal caro mutui la regione Sicilia ha adottato una misura per calmierare l’impatto del rialzo dei tassi di interesse dei mutui prima casa. Si tratta di un contributo a fondo perduto finalizzato all’abbattimento dell’aumento dei tassi di interesse sui mutui a tasso variabile per l’acquisto della prima casa.

«È sicuramente un’iniziativa apprezzabile che va incontro alle famiglie, e quindi anche agli imprenditori, che si sono ritrovati improvvisamente in difficoltà a causa dell’improvviso aumento dei mutui a tasso variabile», ha dichiarato il presidente nazionale di Confimprenditori Stefano Ruvolo.

Nello specifico parliamo di un contributo a fondo perduto nella misura pari al 50% della quota degli interessi corrispettivi relativi alle rate scadute nel biennio 2022-2023 e comunque per un importo massimo di 1.500 € per ciascuna annualità.

«Invitiamo tutti i cittadini residenti in Sicilia» è l’appello del presidente Stefano Ruvolo «intestatari di un mutuo a tasso variabile per l’acquisto della prima casa, a presentare istanza per usufruire di questo contributo»

Chi fosse interessato potrà rivolgersi direttamente al Patronato Inpal di Milazzo per avere maggiori informazioni e per presentare la domanda chiamando lo 090.922.15.66 oppure recandosi direttamente in Via Domenico Piraino 10.

«In un momento di instabilità economica e finanziaria come quello che sta affrontando l’Italia e in particolare il Sud”, ha concluso il presidente di nazionale Confimprenditori “è importante che lo Stato faccia sentire il proprio sostegno ai cittadini e alle imprese»

(ARTICOLO PUBBLIREDAZIONALE CONFIMPRENDITORI PER OGGI MILAZZO)