SAN PIER NICETO. Nei giorni scorsi i Carabinieri della Sezione Radiomobile della Compagnia di Milazzo hanno arrestato, in flagranza di reato, un 42enne, già noto alle forze dell’ordine, per il reato di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.

I Carabinieri hanno fermato l’uomo mentre alla guida della sua autovettura percorreva una via del centro di San Pier Niceto. L’atteggiamento nervoso assunto dal 42enne durante le operazioni di controllo, ha indotto i militari dell’Arma ad approfondire le verifiche che, all’esito di una perquisizione personale e veicolare, hanno permesso di trovare e sequestrare due involucri, di cui uno di carta stagnola e uno in cellophane, contenenti complessivamente oltre 9 grammi di crack.

L’uomo è stato pertanto condotto in caserma in stato di arresto, a disposizione dell’Autorità Giudiziaria. La droga sequestrata è stata invece inviata ai Carabinieri del R.I.S. di Messina per le analisi di laboratorio.