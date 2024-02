Operai specializzati in conduzione Generatori di Vapore, a Milazzo l’unico corso in Sicilia

Il settore dell’industria è in costante evoluzione, e alla continua ricerca di professionisti altamente qualificati per gestire le complesse esigenze dei processi di produzione. In questo contesto diventa cruciale investire nella formazione di figure specializzate, soprattutto per ruoli chiave come i Conduttori di Generatori di Vapore.

Ecco perché FI.MA. Srl, da quasi un decennio, si presenta come punto di riferimento nel panorama educativo, offrendo corsi di alta qualità per preparare gli operatori industriali alle sfide del mercato. Ed in un particolare ambito come quello dei generatori di vapore, FI.MA. rappresenta uno dei pochi enti a livello nazionale a promuovere un percorso specifico che si distingue per la sua completezza ed alta qualità.

Una formazione specialistica su misura

Un conduttore di generatori di vapore ha il compito di monitorare, controllare e mantenere in sicurezza l’intero impianto, garantendo il corretto funzionamento e la massima efficienza. Data la complessità delle attrezzature e la responsabilità associata a questo ruolo, è quindi essenziale che gli operatori ricevano una formazione specialistica e altamente mirata.

Ed è qui che si inserisce il corso erogato da FI.MA., progettato per fornire ai partecipanti una conoscenza approfondita dei principi di funzionamento, della manutenzione e della sicurezza legati a queste apparecchiature. In particolare gli studenti hanno l’opportunità di acquisire conoscenze teoriche solide, integrate da sessioni pratiche costituite da esercitazioni su macchinari e simulazioni di situazioni lavorative reali.

Docenti altamente qualificati

Un elemento chiave che contraddistingue il corso è inoltre la qualità del corpo docente. Le lezioni sono tenute da esperti nel campo della progettazione, costruzione e corretto funzionamento degli impianti legati alla generazione di vapore e alla produzione di energia elettrica. Sono presenti anche esperti di legislazione nazionale in materia di salute e sicurezza sul lavoro, direttiva macchine e direttiva europea PED, con particolare attenzione ai requisiti costruttivi e di sicurezza necessari per l’avviamento dei generatori di vapore e le successive verifiche di funzionamento.

Certificazioni riconosciute e buone prospettive occupazionali

È un percorso, questo, rivolto a molteplici figure – operatori, installatori, manutentori, professionisti e privati -, ed al termine del quale le stesse avranno la possibilità di ottenere certificazioni riconosciute a livello nazionale, aumentando ulteriormente il loro appeal sul mercato del lavoro e dimostrando la competenza e la professionalità acquisite durante la formazione.

Ma specialmente un corso, quello di “Conduttore Generatori di Vapore”, mirato per le molte aziende di punta della provincia di Messina, che ospita nella Valle del Mela la Raffineria di Milazzo, la centrale elettrica gestita da A2A, senza dimenticare le numerose operanti nei poli industriali presenti in tutta la Sicilia. E la scelta di queste imprese leader di investire nella formazione dei propri dipendenti tramite questo corso ha messo, nell’ultimo periodo, ancora più in luce il ruolo cruciale ricoperto da FI.MA. nel preparare professionisti altamente qualificati per affrontare le sfide complesse del mondo industriale contemporaneo.

Con l’inserimento di questo profilo, ed in perfetta coerenza con i propri obiettivi, FI.MA. Srl si pone dunque l’obiettivo di rafforzare l’occupabilità nell’area professionale della meccanica e impianti, attraverso l’incremento delle competenze dei soggetti interessati, e consentendo, a tutti coloro che necessitano di tale qualifica, di svolgere il corso non più lontano casa, superando la necessità di spostarsi fuori Regione.

Per informazioni e iscrizioni al corso contattare: FI.MA. Formazione, Via Galileo Galilei 7 – Milazzo (ME)- telefono/WhatsApp 0909221334 – info@fimaformazione.it

(ARTICOLO PUBBLI-REDAZIONALE OGGI MILAZZO PER FI.MA.)