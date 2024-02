Milazzo, dopo 40 anni nuova vita per le pachine della Marina Garibaldi. Al via la manutenzione

A distanza di quarant’anni dalla loro collocazione, le panchine situate sul lungomare Garibaldi riceveranno finalmente l’atteso intervento di manutenzione straordinaria.

Gli uffici comunali hanno infatti incaricato una ditta milazzese per eseguire una attività di “rivitalizzazione” dei sedili (circa 100) che sono stati rimossi per essere portati in laboratorio per essere sistemati (alcune presentavano evidenti problemi) e dopo la pitturazione saranno riposizionate nella sede originaria.