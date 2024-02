Presente all’Arena del Gusto di Casa Sanremo, in qualità di pizzaiolo ufficiale, anche Fabio Mangano, milazzese di adozione. Mangano fa parte dello staff coordinato da Enzo Piedimonte che l’ha voluto per il secondo anno consecutivo nel team che per tutta la durata del Festival della musica Italiana delizierà il palato di artisti, giornalisti e addetti ai lavori impegnati nella riviera ligure.

Il pizzaiolo mamertino si sta distinguendo grazie alle sue capacità artigianali acquisite nella sua attività imprenditoriale alla Pizzeria del Corso di San Filippo del Mela.

A rappresentare idealmente il territorio c’è un altro milazzese, David Gitto.