Milazzo, al via il Carnevale del Mare. Ecco come cambia la viabilità nel centro cittadino

In occasione del “Carnevale del Mare”previsto per l’8 febbraio, domenica 11 e martedì 13 la viabilità del centro cittadino, per il rispetto delle condizioni previste dal Piano di Sicurezza, sarà interessata dalle seguenti modifiche:



• dalle 15:30 alle 18:30 chiusura al transito veicolare nel tratto compreso tra rotonda via dei Mille – via Amm. Luigi Rizzo – via F. Crispi – Piazza della Repubblica – Lungomare Garibaldi – borgo Vaccarella: le auto in sosta potranno defluire solo dai varchi di via Cassisi, Nino Ryolo, via C. Colombo solo dopo il passaggio della sfilata e su indicazione degli operatori della Polizia Locale.



• dalle 17:30 alle 21:30 è istituito il divieto di sosta con rimozione forzata e divieto di accesso in Piano Baele (tratto compreso tra l’intersezione con Via G. Medici e l’intersezione con Piazza Caio Duilio) ed il divieto di accesso in via Porto Salvo.



Gli operatori di Polizia Locale presenti sul posto saranno a disposizione per fornire ogni altra indicazione utile sulla viabilità.