Razionalizzazione e riduzione dei costi della gestione del patrimonio comunale, l’amministrazione comunale di Milazzo punta a fare chiarezza anche in questo settore che per anni è stato praticamente fuori controllo.

Il sindaco Pippo Midili, infatti, ha deciso, considerata l’assenza di figure ad hoc all’interno del palazzo municipale di avvalersi della collaborazione dell’ex consigliere comunale Franco Russo che è stato nominato esperto a pagamento (compenso 15 mila euro lordi l’anno) col compito di eseguire uno screening delle varie problematiche attinenti il patrimonio, ma anche le condizioni dei vari edifici comunali al fine di portare avanti una azione utile ad ottimizzare la fruizione degli spazi pubblici.

Russo, secondo quanto emerge nella determina di incarico dovrà occuparsi di decoro urbano e verde pubblico.

Il sindaco Midili ha scelto una persona da sempre a lui vicina proprio per avere un supporto attivo in un settore da sempre poco attenzionato con la conseguenza che il Comune si è ritrovato spesso a dover sostenere costi per fitti di locali, non sfruttando invece i propri beni. «Ma soprattutto – come sottolinea lo stesso Midili – il neo esperto, “in virtù del carattere fiduciario dei rapporti con il sottoscritto rappresenterà una sorta di trade union tra i cittadini e l’amministrazione comunale»