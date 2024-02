SAN FILIPPO DEL MELA. Prove di viabilità a San Filippo del Mela. Già da stamattina, in via sperimentale (dalle 10:30 alle 12) e nel pomeriggio a partire dalle 16:30 fino alle 18, il Comando di Polizia locale di San Filippo del Mela sta effettuando una modifica della viabilità in corso Garibaldi all’interazione con via Nazionale Olivarella.

I veicoli che proverranno da corso Garibaldi saranno obbligati a svoltare a destra in via Nazionale Olivarella, senza avere la possibilità di andare dritto o svoltare a sinistra.

Per andare in direzione Milazzo dovranno fare inversione di marcia all’altezza della rotatoria di corso Aldo Moro.

Sul posto sarà presente una pattuglia della Polizia locale con il supporto dei vigili di Milazzo

La soluzione studiata dal sindaco Gianni Pino ha lo scopo di indivuare una soluzione per far defluire in traffico più velocamente. Da quando è stata chiusa la bretella sul ponte Mela, infatti, molti automobilisti “affollano” la Nazionale Olivarella per raggiungere Milazzo da Barcellona