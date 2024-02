Alla presenza del sindaco Pippo Midili si è svolto a palazzo dell’Aquila il cambio di presidenza del Centro Commerciale naturale “Centro Storico” (CCN). All’uscente Pippo Russo è subentrato Giuseppe Amendolia, assicuratore e operatore turistico.

Amendolia e Russo hanno poi informato il primo cittadino della volontà di portare avanti una serie di iniziative per rivitalizzare il centro urbano e invertire la tendenza alla chiusura delle attività commerciali che da tempo soffrono.

«L’obiettivo – è stato sottolineato – è quello di portare avanti iniziative per rendere la città più accogliente e motivare chi arriva a Milazzo a visitare i negozi, con una offerta che sia appetibile. La crisi dei centri storici non riguarda solo Milazzo, ma tutti insieme abbiamo il dovere di cercare di invertire la rotta. Il Ccn sta anche predisponendo progetti di rilancio per intercettare fondi regionali che prevedono finanziamenti con l’80% a fondo perduto»

A breve si terrà una nuova riunione delineare strategie comuni da portare avanti nel corso del 2024.

Il direttivo del Centro commerciale naturale è composto oltre al presidente Amendolia, dal vice Pippo Russo, da Angelica Furnari (segretaria), Giovanni Mangano (tesoriere), Francesca Codraro, Luca Puglisi, Chiara Restalli, Francesca Russo, Mario Sfameni e Simone Scibilia.