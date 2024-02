L’Area Marina Protetta “Capo Milazzo” alla Bit Milano. «Siamo orgogliosi di aver presentato alla al più importante appuntamento turistico italiano, il promontorio di Capo Milazzo – afferma Giovanni Mangano, presidente dell’Amp mamertina. Vogliamo conquistare il nostro spazio in un segmento del turismo che oggi è fondamentale. Capo Milazzo ha tutte le caratteristiche per essere un unicum da offrire a chi ama le bellezze naturalistiche. La proposta delle aree marine protette è stata molto apprezzata anche dall’assessorato regionale»

Alla manifestazione hanno preso parte, oltre a quella di Capo Milazzo, l’amp “Isole Pelagie“, “Isole Egadi“,”Isola di Ustica” e “Plemmirio“. Per le cinque realtà è stato creato anche creato uno spazio “Rete Aree Marine Protette Siciliane” per creare promuoverle tutte insieme.

AREA MARINA PROTETTA CAPO MILAZZO. L’Amp milazzese presenta delle peculiarità paesaggistiche ed ambientali che lo rendono unico. Le caratteristiche geologiche raccontano di un promontorio suggestivo: insenature, cale e grotte si susseguono tra ricchi giacimenti fossiliferi oggetto d’interesse per ricercatori da tutto il mondo. Un paesaggio stupendo tra grandi Gorgonie bianche, gialle e i grandi ventagli rossi, praterie di Posidonia oceanica e il Corallo nero.

Alla Bit è stata presentata l’intera offerta turistica, anche della Città di Milazzo, ed in particolar modo le attività che si possono svolgere in Amp quali l’ormeggio nei campi boe, le escursioni lungo le cose del promontorio, le passeggiate nei sentieri naturalistici, le immersioni subacquee. Per la prima volta all’interno di un evento fieristico, è stata presentata la stanza del mare “Lab di Lory” il laboratorio di educazione, sensibilizzazione ed informazione ambientale che permette di immergersi tra i fondali dell’area marina protetta grazie all’uso di visori 3D.

«La Sicilia – prosegue il presidente Mangano – è sintesi perfetta del turismo esperienziale, ecco perché come Area Marina Protetta abbiamo scelto di condividere l’esperienza della Bit con la Rete delle Aree Marine Protette Siciliane. Inoltre ringraziamo l’Assessorato Regionale al Turismo per aver condiviso la strategia di promuovere le bellezze naturalistiche, paesaggistiche ed ambientali delle Aree Marine Protette Siciliane; siamo certi che la cooperazione tra Enti sarà una strategia essenziale per le attività future ed affinché il nostro mare diventi volano turistico sostenibile»