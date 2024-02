LETTERA: «in via Grotta Polifemo la spazzatura non viene racconta da due mesi. E’ emergenza»

LA LETTERA. «Questa che vedete nelle foto è via Grotta Polifemo (vico 1 N⁰ 3) e secondo me c’è un grave problema di carattere igenico sanitario. Ho scattato queste foto domenica ma la situazione non è cambiata.



Sono ormai quasi due mesi che qui non si ettettua la raccolta rifiuti come da foto e video elencati. Quello che chiediamo come residenti della zona è aiuto per risolvere questa situazione che è ormai diventata ingestibile»

Massimo Pergolizzi

GUARDA IL VIDEO: