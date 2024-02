«Il nome del nuovo piano – precisa Caronte & Tourist in un comunicato stampa – rappresenta lo spirito con cui è stato condotto l’aggiornamento della nostra offerta, poiché abbiamo prima ascoltato le esigenze dei nostri clienti e, successivamente, provato a soddisfarle strutturando un sistema che vuole premiare i nostri clienti sia nel breve che nel lungo termine»

Il rinnovato piano di fidelizzazione (e il network dei partner convenzionati in Sicilia e Calabria che offriranno ai clienti di “NaviGo per Te” un interessante ventaglio di sconti e agevolazioni) sarà presentato nel corso di una conferenza stampa che si terrà mercoledì 14 febbraio, alle ore 10.30, nella Sala Giunta del Comune di Messina (Palazzo Zanca).

MESSINA . Il piano di fidelizzazione “NaviGo” pensato da Caronte & Tourist per i passeggeri che attraversano lo Stretto con un mezzo al seguito cambia ancora e diventa “NaviGo Per Te” .

Caronte & Tourist, “NaviGo” diventa “NaviGo Per Te”. Nuove agevolazioni e sconti per i passeggeri

