Il 9 e il 10 febbraio ritorna l’appuntamento con lo screening audiologico gratuito al Medical Center Umberto I di Milazzo. Un controllo professionale dell’udito organizzato dal reparto di Otorinolaringoiatria e Audiologia Protesica del centro medico milazzese.



Si tratta di una valutazione per prevenire e correggere l’ipoacusia ed eventuali disturbi ad essa collegati (come per esempio gli acufeni), effettuata da specialisti.



Ma è anche un controllo accurato attraverso un’indagine che misura la capacità di sentire suoni di diversa intensità e la qualità del vostro udito attraverso i test vocali.



L’evento è rivolto anche a chi utilizza già apparecchi acustici e può usufruire delle verifiche del beneficio protesico che permettono di misurare il miglioramento ottenuto con i dispositivi uditivi.



PER PRENOTARE (anche tramite whatsapp) 0909287437



SCOPRI DI Più SU: https://www.medicalcentermilazzo.com/landing-page/9-e-10-febbraio-screening-gratuito-delludito

(ARTICOLO PUBBLIREDAZIONALE DEPAGROUP PER OGGI MILAZZO)