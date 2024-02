(ARTICOLO PUBBLIREDAZIONALE EFFECTCY PER OGGI MILAZZO)

Per info 090.9563327 oppure info@effectcy.com

Effectcy – Piazza Caio Duilio, 10, 98057 Milazzo ME, Italia.

A crearlo l’architetto di Interni e Industrial Designer Cinzia Picciolo che oltre ad avvalersi di più di trenta blasonati marchi Internazionali è anche produttrice della linea “ Sens Sicilyen ” delle classiche ceramiche siciliane utilizzando come materia prima lamiera, cotto e pietra lavica reinterpretandone lo stile in chiave “ Minimal Chich ”.

Il format “Home Planning” utilizza la Virtual Reality applicata al Design per scegliere i materiali di finitura e arredi , in vendita nello show-room, inserendoli direttamente all’interno del progetto e pianificandone il risultato visivo ed economico.

Apre nel pieno centro cittadino di Milazzo il “Concept Showroom” EffectCy per sviluppare progettazione, realizzazione e design dei tuoi ambienti dal residenziale al commerciale fino al pubblico.

Questo sito utilizza cookies per migliorare la tua esperienza di navigazione. Accetta

Privacy & Cookies Policy

wpDiscuz

Insert

Giornale on-line registrato presso il Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto (Me) n.77/2012 - Direttore responsabile: Rossana Franzone

Redazione: Via Cristoforo Colombo – 98057 Milazzo (Me) Tel: 338/8395650

Mail: redazione@oggimilazzo.it PEC: amministrazione@pec.oggimilazzo.it

Partita Iva: 03270240835 Cod. Fiscale: 92026000833

Iscrizione al Roc n. 30561

Associazione Oggi Milazzo Sede: via Cristoforo Colombo – 98057 Milazzo (Me)

Provider: Aruba spa, Località Il Palazzetto, 4 – 52011 Bibbiena(Ar)

Le foto usate nel sito sono in parte riprese da internet, quindi ritenute di pubblico dominio. Qualora l’autore ritenesse la loro presenza lesiva dei suo diritti, dopo una comunicazione alla mail redazione@oggimilazzo.it, verranno subito rimosse.