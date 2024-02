L’agricoltura è molto più di un mestiere. E’ una vocazione che connette le persone alla terra, alimenta il mondo e promuove uno stile di vita sostenibile. In questo contesto, l’Istituto Professionale Agrario “Enzo Ferrari” sede IPSAA di Milazzo, diretto dalla Cettina Ginebri, si distingue come luogo dove i sogni agricoli prendono vita. Attraverso programmi di studio innovativi e un impegno per la sostenibilità, l’istituto si propone di plasmare la prossima generazione di agricoltori appassionati e competenti. Il curriculum degli studi dell’IPSAA di Milazzo è progettato per rispondere alle sfide moderne del settore agricolo.

Offre corsi che integrano le tradizioni agricole con le più recenti tecnologie e pratiche sostenibili, mettendo un forte accento sulla conservazione delle risorse naturali e sull’adozione di approcci eco-friendly. I docenti offrono una vasta esperienza nel settore, ma non solo: condividono anche una passione contagiosa per l’agricoltura.

L’Istituto offre ai suoi studenti l’opportunità di applicare le conoscenze acquisite attraverso stage presso aziende agricole di successo. Inoltre, promuove attivamente eventi e iniziative di networking per connettere gli studenti con esperti del settore e aprire porte verso carriere appaganti.

La scuola mamertina è il luogo ideale per la formazione di professionisti agricoli di eccellenza preparati per affrontare le sfide del futuro con competenza e fiducia.