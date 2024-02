Cateno De Luca a Milazzo con un trattore. La nuova protesta in difesa degli allevatori (VIDEO)

Cateno De Luca a Milazzo a bordo di un trattore. La nuova “singolare” protesta dell’esponente di Sud Chiama Nord parte da Falcone e punta alla Città del Capo.

Il sindaco di Taormina ha organizzato un corteo di trattori capeggiato dagli allevatori della zona per protestare in difesa degli allevatori.

«Non è una protesta ma un grido di dolore – scrive De Luca su Facebook – difenderemo ad oltranza i nostri agricoltori ed allevatori perché lo strozzinaggio europeo non può imporsi sulle nostre tradizioni agroalimentari per favorire le grandi lobby della carne sintetica e della farina di grilli. Stiamo per arrivare al casello autostradale di Milazzo dove faremo una pausa con pane di casa salsiccia e provole di Montalbano Elicona. Ma dove erano i parlamentari italiani quando la nostra agricoltura veniva svenduta dalla nostra Europa? Ve lo dico io: a sculettare e scodinzolare riempire i salotti romani!Noi siamo con il popolo e ci batteremo con tutte le nostre forze. Anche Questo governo ha voltato le spalle a questa gente che fatica ogni giorno 24 ore al giorno. Noi siamo qua».

L’arrivo a Milazzo è stato annunciato in una diretta Facebook con partenza programmata da Falcone alle 8.

