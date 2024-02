«Comprendiamo, nostro malgrado, i tempi burocratici dell’insediamento – afferma Italiano –, ma stentiamo a comprendere se ancora si dovesse parlare di studi programmatici, di carenza del personale, di carenza di strutture. Non siamo più disposti ad assistere a passerelle, né politiche, né tecniche, né tanto meno alle gravi e dannose difficoltà dei cittadini che stanno male e necessitano di cure. Siamo pertanto pronti ad intraprendere qualsiasi iniziativa che ci possa condurre finalmente alla soluzione del problema che riteniamo offensivo alla dignità del cittadino».

A lanciare l’appello il gruppo consiliare “Cambiamente” ( Nino Italiano, Maria Magliarditi e Antonio Amato ) i quali nell’evidenziare di essere continuamente destinatari del malessere dei cittadini, chiedono “risposte concrete e soprattutto tempi certi per il presidio milazzese. Sollecitando anche una presenza a Milazzo del nuovo manager.

«Finalmente è arrivata la fumata bianca sulle nomine dei nuovi manager della Sanità Pubblica, ma adesso chiediamo al direttore generale che presto si insedierà all’Asp di Messina di considerare priorità assoluta della sua agenda l’ospedale di Milazzo. Non c’è più un minuto da perdere. La situazione soprattutto del pronto soccorso è diventata insostenibile».

