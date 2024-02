Avviati gli interventi per la realizzazione della prima piazza a San Giovanni con annesso il quarto spazio inclusivo per il gioco e l’aggregazione sociale in ambito urbano progettato, finanziato e appaltato dal Comune.



Anche in questo caso – come evidenzia l’assessore ai lavori pubblici Santi Romagnolo – «l’opera verrà realizzata con fondi extra-bilancio reperiti dallo Stato nell’ambito del Fondo di sviluppo e coesione per le infrastrutture sociali per l’importo di 53 mila euro. Verranno create aree di gioco per bambini con gomma antitrauma, elastica, drenante, anti-scivolo e ignifuga, con giochi che rispettino tutti gli standard di sicurezza in modo che siano sicuri e inclusivi per tutti i bambini»

L’altro parco inclusivo in fase di realizzazione è quello di S. Pietro, in piazza Campanile, dove saranno create aree gioco sicure e inclusive, accessibili anche ai bambini disabili e verrà valorizzato il verde pubblico. Prevista la fornitura dei giochi e degli arredi, e al contempo i lavori propedeutici alla installazione delle attrezzature ludiche»