《Chiediamo inoltre – scrivono Antonella Di Natale e Angela Bianchetti – l’Azienda Ospedaliera Provinciale attivi una campagna di comunicazione, anche con il supporto dei medici di base, per informare i cittadini dei servizi di oncologia che vengono erogati presso l’ospedale di Barcellona》

Oncologi sempre disponibili nei confronti dei pazienti. Centinaia di cittadini vengono sottoposti a trattamenti chemioterapici e sono costretti a percorrere centinaia di chilometri per sottoporsi alle cure, con uno stress fisico e psicologico.

Purtroppo ad oggi diversi cittadini non sono a conoscenza della presenza di questo importante servizio . É utile ricordare che la Valle del Mela è un’area ad elevato rischio di crisi ambientale con un numero abnorme di patologie ambientali riconducibili al massiccio inquinamento anche di origine industriale.

BARCELLONA POZZO DI GOTTO . All’interno dell’Ospedale “Cutroni Zodda” di Barcellona Pozzo di Gotto è presente l’unità di oncologia medica gestita dai medici di Taormina , un importante passo in avanti per il territorio che da anni chiede il potenziamento delle prestazioni sanitarie.

