Tir blocca Botteghelle. Un mezzo pesante, per cause ancora da stabilire, si è bloccato in mezzo alla strada mandano in tilt il traffico della zona.

Sul posto gli agenti della Polizia Locale che stanno deviando la circolazione.

Le auto, infatti, su indicazione dei vigili che stanno presidiando la zona, devono tornare indietro verso Fiumarella.