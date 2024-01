Peppino Cocuzza /Basket Milazzo – Melfa’s Gela basket: /2 – 80. La Peppino Cocuzza / Basket Milazzo cede il passo a Gela tra le mura amiche del PalaCocuzza dopo aver sfiorato l’impresa. I locali, infatti, da un deficit di 18 punti si sono portati anche sul +4 a pochi minuti dalla fine, ma nelle ultime frazioni di gara hanno ceduto il passo agli ospiti. La partita si accende subito per entrambe le squadre che trovano continuità in attacco e realizzano parziali e contro-parziali. Alla prima sirena il tabellone recita 18 – 14 a favore di Gela.

Il copione non cambia nel secondo periodo e nonostante le buone prestazioni offensive di Conidi e Samardzic per i locali, sono comunque gli ospiti a dettare il ritmo guidati da un Dispinzeri in ottima forma (23 punti per lui). Al riposo lungo Gela è avanti 37 – 28. Al rientro dagli spogliatoi la Peppino Cocuzza / Basket Milazzo spreca molte occasioni da sotto il ferro, mentre Gela trasforma in punti tutto ciò che passa tra le mani. Sul finire del terzo quarto, però, i ragazzi di coach Romeo sembrano avere un piglio diverso: la cabina di regia guidata dal duo Conidi / De Gaetano si accende ed il quintetto trova punti facili in attacco.

L’ultimo quarto vede ancora i beniamini di casa spingere sull’acceleratore realizzando un pesante parziale che li porta dal -18 di qualche minuto prima fino alla parità. La partita allora si accende improvvisamente ed a soli 5 minuti dalla fine del match i ragazzi di Romeo si trovano avanti di 4 lunghezze. Gela allora chiude le maglie in difesa e si affida ai soliti Stanic e Ventura (16 e 14 punti) ed a Dispinzeri, trovando così punti pesanti che gli fanno mettere il muso avanti. La partita si conclude sul punteggio di 80 – 72 a favore di Gela.

La Peppino Cocuzza / Basket Milazzo assapora un’impresa che sembrava impossibile grazie ad un ottimo gioco di squadra espresso a cavallo tra terzo ed ultimo quarto, ma gli ospiti sono stati bravi a serrare le maglie in difesa e realizzare punti pesanti nel momento del bisogno. Analizzata questa sconfitta, i ragazzi di coach Romeo sono attesi domenica 4 febbraio a Reggio Calabria, dove sfideranno la Dierre tra le mura del PalaLumaka.