Svincolati Milazzo – Rende Basket 103-58. Parziali: 26-20, 58-32, 83-44. La Svincolati Milazzo batte Rende sul parquet del Pala Milone centrando la qualificazione al Play-In Silver a tre giornate dal termine della prima fase di campionato. Tutto facile per i ragazzi di coach Trimboli che fanno propria una gara senza storia ad eccezione di un primo quarto dove la formazione calabrese ha provato a restare in partita ma barcolla colpita da Bolletta e due triple di Karavdic e Battaglia che portano i mamertini sul +8 (20-12) a 3,56 dalla prima sirena.

Ginefra trova il -4 per i suoi, Sindoni riallunga per il +6 a fine primo periodo. Svincolati devastante nella seconda frazione. Odigie e altre due bombe, stavolta timbrate da Scredi e Battaglia, regalano ai padroni di casa il +15 che stordisce i calabresi. Rende infatti accusa il colpo consentendo ai milazzesi di dilagare con largo anticipo. Karavdic realizza per il +17, Scredi colpisce da oltre l’arco ed i padroni di casa allungano ancora . I calabresi in balia degli avversari prendono un pesantissimo parziale di 25-0 a tre minuti dall’intervallo lungo.

La Svincolati spinge sull’acceleratore e trascinata da Bolletta e Sindoni si fionda sul +40. La spettacolare schiacciata di Odigie apre l’ultimo quarto in totale controllo dei padroni di casa. Gli ospiti crollano sotto i colpi di Scredi e Sindoni e la Svincolati Milazzo vola al successo. La qualificazione al Play-In Silver è centrata, adesso per i ragazzi del Presidente Giambo’ ulteriori tre sfide prima della seconda fase che prevede l’incrocio con il girone campano-pugliese.

Svincolati Milazzo: Salvatico ne, Barbera 3, Battaglia 22, Odigie 19, Guerra 2, Bolletta 10, Karavdic 19, Sindoni 8, Traorè, Scredi 14, Manfrè 6. All. Trimboli



Rende: Gatta 10, Malkic 16, Montemurro, Ginefra 7, Bisceglie 2, Markovic 16, Festinese 2, Madrigrano, Guido 3, Guzzo 2. All. Carbone/Arigliano



Arbitri: Lorefice e Caputo